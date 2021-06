Signify : l’application Philips Hue « reconstruite à partir de zéro », avec de nouvelles fonctionnalités

Le fabricant explique qu’il s’agit de la quatrième génération de son application. Il promet évidemment monts et merveilles. Cette mouture « améliore les performances à la fois en termes de fonctionnement général et de communication avec votre système d'éclairage, tout en offrant une expérience utilisateur plus intuitive et améliorée ».

Parmi les nouveautés, la possibilité de voir toutes leurs lumières et scènes en un coup d'œil depuis l’onglet Home. Depuis celui-ci, il est également possible de changer rapidement de Pont. Notez que les Routines s’appellent désormais des Automations.

Dans le lot des nouveautés, il est aussi question du « géofencing multi-utilisateurs » : lorsque vous arrivez ou partez de votre logement, l’application vérifiera si d’autres personnes sont présentes. Enfin, « les automatisations basées sur le coucher et le lever du Soleil ont été améliorées ».

Cet été, une nouvelle fonctionnalité sera déployée : Dynamic scenes. « chaque lumière de la pièce ou de la zone passera lentement à travers les différentes couleurs d’une scène dynamique. Au lieu qu’elle ne conserve qu'une seule couleur, les scènes dynamiques introduisent un nouveau niveau d'effets de lumière uniques et créent une atmosphère pas comme les autres ».

Malheureusement, la nouvelle application n'est plus fournie avec le widget pour iOS. Dans l'application, Philips explique qu'il faut désormais passer par l'application Raccourcis d'Apple pour recréer les actions. Une décision incompréhensible qui brise l'expérience utilisateur. Le public concerné ne devrait guère apprécier.

Pour télécharger les applications Philips Hue, c’est par là que ça se passe.