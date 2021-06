Edge va prendre en compte les modifications faites dans ClearType Tuner

Dans les dernières builds du canal Canary, les testeurs du navigateur sous Windows peuvent activer un nouveau flag :

edge://flags#edge-enhance-text-contrast

Une fois le paramètre actif, il permet au navigateur (après son redémarrage) de prendre en compte toute modification faite par l’utilisateur dans ClearType Tuner pour le rendu des polices.

Il s’agit en fait de corriger une cassure entre l’ancien et le nouvel Edge. Avant le passage à Chromium, tout le rendu des polices était confié à DirectWrite, qui reprenait la plupart des réglages à l’échelle du système, dont ceux des polices.

Chromium, pour sa part, ne l’utilise que partiellement, pour une raison simple : le code doit être multiplateforme. Le rendu final est confié à la bibliothèque graphique Skia, qui ne reprend pas les réglages de Windows pour tout ce qui touche au contraste et au gamme des textes anti-aliasés.

Microsoft compte généraliser et activer par défaut ce réglage dans la version finale d’Edge 92. Après tout, quand on modifie le rendu des polices, on s’attend à voir aussi le résultat dans le navigateur.

Ceux qui souhaitent tester la dernière build Canary (quotidienne) peuvent la récupérer depuis le site Insider. L'éditeur propose cependant une page dédiée permettant de comparer directement les différents rendus.