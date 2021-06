En France, la création d’une agence nationale de lutte contre les infox visant à « déstabiliser l’État »

L’annonce a été faite par Stéphane Bouillon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), lors de son audition à l’Assemblée nationale.

Le but de cette Agence, rattachée au SGDSN, est selon l’AFP de lutter « contre les manipulations de l’information en provenance de l’étranger visant à "déstabiliser l’État" ».

« Il ne s’agit pas de corriger ou rétablir la vérité, mais d’arriver à détecter les attaques quand elles viennent de l’étranger, pouvoir les caractériser et d’une certaine manière les attribuer », explique le secrétaire général.

Elle doit notamment permettre « aux hommes politiques, aux diplomates, à la justice et la presse de constater que sur 400 000 tweets de reprise de telle ou telle information, 200 000 viennent d’une ferme à bots dans une région hors de notre pays ou que tel débat provient d’une ferme à trolls ».

Stéphane Bouillon enchaine : « Notre objectif est de détecter le plus rapidement possible quelque chose qui est en train de monter et de pouvoir signaler l’incendiaire. Une fois que la forêt a brûlé, c’est triste, mais c’est trop tard ».

Le SGDSN promet une « transparence totale » sur cet organe qui devrait être lancé en septembre. Un comité d’éthique sera chargé de sa surveillance. L’idée de la création de cette Agence remonterait à octobre 2020, suite à l’assassinat de Samuel Paty (professeur d'histoire-géographie).