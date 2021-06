Santé : Archos lance une nouvelle société baptisée Medical Devices Venture (MDV)

Le fabricant explique que « MDV est une structure holding qui va développer un portefeuille de participations dans le domaine des nouvelles technologies de santé […] Elle prend des participations majoritaires dans de nouvelles sociétés créées en collaboration avec les SATT (Société d’Accélération de Transfert de Technologie) et les chercheurs inventeurs de technologies nouvelles ».

En plus de l’annonce de MDV, Archos dévoile son premier investissement avec Dextrain, « qui développe des produits issus d’une recherche innovante menée à l’Institut de Psychiatrie et de Neuroscience de Paris et portant sur les dispositifs visant à améliorer l’indépendance et la qualité de vie de nombreux patients après un accident vasculaire cérébral (AVC) ».

Deux produits sont en cours de développement :

« Le Dextrain Manipulandum associe une mesure ultra précise de la force des doigts à des tâches spécifiques inspirées des neurosciences, permettant une caractérisation multidimensionnelle sans équivalent de la dextérité manuelle.

Le Dextrain Home Care, une application sur tablette, pour améliorer l'accessibilité à l’évaluation de la dextérité pour le dépistage de troubles de la dextérité et l'entraînement de la dextérité, par exemple, dans la chambre des patients à l'hôpital ou à domicile ».

Archos annonce que le second investissement de MDV sera dévoilé durant le troisième trimestre de l’année et qu’il concernera la dermatologie. Enfin, Medical Devices Venture « compte préparer son introduction en bourse avant la fin de l’année 2021 ».

Une vidéo de présentation de MDV a été mise en ligne.