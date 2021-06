Rocket Lab : la FAA approuve la reprise des lancements de fusée

La 20e mission baptisée « Running Out Of Toes » était un échec avec la perte du chargement utile. Sans attendre les conclusions définitives de l’enquête, la Federal Aviation Administration (FAA) a d’ores et déjà donné son feu vert pour un retour en vol, affirme Rocket Lab.

La société est encore en train d’effectuer « une analyse approfondie de l'arbre des défaillances afin d’épuiser toutes les causes potentielles. L'examen complet devrait être terminé dans les semaines à venir ».

L’entreprise ajoute avoir réussi à reproduire l’incident et déterminé qu’il s’agissait d’une combinaison de plusieurs facteurs.