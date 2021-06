Les arnaques aux paiements sans contact « de plus en plus fréquentes »

C'est la « dernière fraude à la mode », écrit le Midi Libre, « de plus en plus fréquente », d'après MoneyVox : des escrocs se baladent avec un terminal de paiement dans des transports en commun bondés pour solliciter des transactions à l'insu du plein gré de titulaires de CB « sans contact ».

« Les fraudeurs se munissent d’un TPE, un terminal de paiement électronique, pour lire les cartes bancaires, entrent une somme (jusqu’à 50 euros) et peuvent ainsi la subtiliser à leurs victimes. Sans contact. », relève Le Midi Libre, le plafond de paiement sans contact étant passé de 30 à 50 euros depuis l'an passé, sur fonds de Covid.

« Ils se déplacent par trois ou quatre, se collent aux gens, détournent leur attention d’une manière comme une autre. L’un d’eux a une machine, c’est vite approché d’un sac ou d’une poche. Nous les connaissons, il y en a un qui opère avec une attelle au bras, il cache ce qu’il veut dedans. Et les gens ne se doutent de rien. Même sur leurs relevés bancaires. C’est pour ça que nous avons très peu de signalements ou de plaintes mais on voit leur manège, on les connaît, c’est une nouvelle bande. En plus, ils peuvent être virulents, menaçants, shootés. »

Selon le dernier Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, rattaché à La Banque de France, « en 2019 et comme les années précédentes, la fraude sur les paiements sans contact résulte seulement du vol ou de la perte de la carte », note cela dit MoneyVox. De son côté la Fédération bancaire française (FBF) rapporte qu'aucun de ses adhérents n'a enregistré de hausse significative de la fraude au sans contact depuis le passage du plafond à 50 euros.

Dans un article publié ce mercredi, Le Canard Enchaîné alerte de son côté sur « le paiement sans contact, nouvelle cible des truands ». « Depuis 3 ans, ces affaires sont de plus en plus fréquentes », selon un gendarme enquêteur, interrogé par l'hebdomadaire.

Pour autant, en pratique, les risques seraient limités pour les particuliers. Les paiements sans contact ne peuvent en effet dépasser 50 euros, et les banques réclament la saisie du code secret dès 150 euros d’achats consécutifs cumulés ou de 5 opérations consécutives dont le montant total est inférieur à 150 euros.

« En résumé, au pire du pire, un escroc peut vous subtiliser 150 euros. Et dans la pratique, selon le Canard Enchaîné, c'est rarement 50 euros qui est subtilisé mais plus facilement 5, 10 voire 15 euros fauchés dans le métro ou une queue de cinéma », rapporte MoneyVox.

Pour éviter cette mésaventure, « l’utilisation d’un étui de protection bloque les tentatives de piratage », rappelle La Banque de France. Un étui type cage de Faraday qui peut être réclamé à votre banque, gratuitement le plus souvent.

En cas de fraude, prévenez votre banque. Elle « est dans l'obligation de vous rembourser sans tarder les débits frauduleux et les frais prélevés indûment, sauf à ce qu'elle démontre que vous avez été particulièrement négligent dans la conservation de vos données bancaires », explique la Banque de France. Encore faut-il soigneusement vérifier ces relevés bancaires...