F8 2021 : Facebook détaille ses nouveautés pour les développeurs

Cette conférence annuelle s'est tenue hier exceptionnellement sur une seule journée et en virtuel à cause de la crise sanitaire. Comme à chaque fois, les annonces étaient nombreuses. Elles sont résumées dans ce billet de blog.

Pêle-mêle nous pouvons citer que « l’API Messenger pour Instagram est maintenant accessible à tous les développeurs », des nouveautés pour l’API WhatsApp Business et Login Connect avec Messenger. Il est aussi question d’Extension Facebook Business, « une plate-forme de développement pour vos applications professionnelles », d’un outil de création pour la réalité augmentée Spark AR, etc.

Enfin, Facebook annonce cette année encore une donation : 250 000 dollars à Girls in Tech, « une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à la diversité, à l’égalité et à l’inclusion des filles et des femmes passionnées de technologie par le biais de formations et d’aides à la recherche d’emploi ».