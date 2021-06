Donald Trump ferme déjà son blog, mais pourrait revenir sur un réseau social

Baptisé « From the Desk of Donald J. Trump », le site où on ne trouvait que des publications de l’ancien président avait été annoncé officiellement il y a un mois.

Jason Miller, conseiller de Donald Trump confirme que le blog est supprimé, définitivement. Il laisse néanmoins entendre que l'ancien POTUS pourrait revenir sur les réseaux sociaux… reste à savoir quand et sur le(s)quel(s).

Il a pour rappel été banni de Facebook et Twitter. « Compte tenu de la gravité des violations et du risque de violence persistant », le conseil de surveillance de Facebook a depuis confirmé la sanction, mais précisé qu’elle ne pouvait pas être pour une durée indéfinie.