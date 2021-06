Renouveau de Windows 10 : Microsoft tiendra sa conférence le 24 juin

Après l'annonce faite à l'occasion de la Build 2021, on attendait des nouvelles de l'entreprise. Si elle en a donné à travers un tweet de Panos Panay, elle reste toujours aussi énigmatique.

En effet, on apprend juste que l'évènement organisé pour présenter « ce qui suit pour Windows » se tiendra dans trois semaines, le 24 juin prochain. Aucune autre indication n'est donnée, si ce n'est un visuel ne montrant rien de la nouvelle interface.

Il faudra donc attendre pour en savoir plus sur ce qui devrait être l'aboutissement du projet Sun Valley. On espère également avoir des nouvelles du « Cloud PC », devant permettre la location d'instances virtuelles sous Windows 10 à destination du grand public et des entreprises, à la manière d'un Shadow (mais sans carte graphique dédiée).