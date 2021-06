Le comté de Seattle, siège de Microsoft et Amazon, banni la reconnaissance faciale policière

Le Metropolitan King County Council a voté à l'unanimité l'interdiction de l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par le bureau du shérif et tous les autres départements du comté, rapporte le Seattle Times.

Ils pourront cela dit y avoir recours « tant qu'ils ne les produisent pas eux-mêmes », mais également afin de rechercher des enfants disparus.

Au moins 13 villes à travers le pays ont eux aussi adopté une forme d'interdiction du recours policier à la technologie de reconnaissance faciale, y compris San Francisco, Boston, Portland, Jackson, ainsi que le Vermont.

Le Daily Beast souligne pour sa part que cette interdiction est d'autant plus symbolique que le comté abrite les sièges sociaux de Microsoft et Amazon, deux des plus gros fabricants de logiciels de reconnaissance faciale du pays.