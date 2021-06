Mise en route du service technique de vérification du certificat Covid numérique de l'UE

La commission européenne annonce la mise en service du service passerelle du certificat COVID numérique de l'UE, qui « permet de vérifier les certificats d'une manière sûre et en assurant le respect de la vie privée ».

Disponible sous format numérique ou papier, les dispositifs de sécurité contenus dans les QR Codes de tous les certificats constitueront la preuve que leurs titulaires ont été vaccinés, qu'ils ont reçu un résultat négatif à un test de dépistage ou qu'ils ont guéri de la Covid-19.

Le règlement sera appliqué à partir du 1er juillet. Mais sept pays – la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie et la Pologne – ont d'ores et déjà décidé de se connecter au service passerelle et de commencer à délivrer les premiers certificats de l'UE. D'autres – dont la France – ont décidé de ne lancer le certificat COVID numérique de l'UE que lorsque toutes les fonctions auront été déployées à l'échelle nationale.

Le service passerelle de l'UE a été mis en place par T-Systems et SAP et est hébergé au centre de données de la Commission à Luxembourg. La Commission a également mis au point un logiciel de référence et des applications pour la délivrance, le stockage et la vérification des certificats, afin de faciliter le déploiement au niveau national; ils sont publiés sur GitHub et utilisés par douze États membres.

La Commission rappelle en outre que les dernières informations sur les mesures liées au coronavirus, ainsi que sur les restrictions de déplacement, fournies par les États membres sont disponibles sur la plateforme Re-open EU (Rouvrir l'UE).