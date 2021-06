Blanchiment, corruption, fraudes : le Parquet européen est opérationnel

La vice-présidente Jourová ainsi que les commissaires Hahn et Reynders expliquent que cet organe est totalement indépendant et qu’il ouvre « un nouveau chapitre dans la lutte contre la criminalité transfrontière ». Il est pour le moment compétent pour juger les « atteintes aux intérêts financiers de l'UE ».

« Démarrant ses opérations visant à protéger l'argent des contribuables de l'UE, le premier parquet supranational est compétent pour enquêter sur des infractions telles que le blanchiment de capitaux, la corruption et la fraude transfrontière à la TVA et pour engager des poursuites en la matière ».

« Le Parquet européen œuvre désormais au renforcement de la protection du budget de l'UE. Il surveillera de très près la mise en œuvre de NextGenerationEU de manière à s'assurer que les fonds parviennent bien à notre économie et à nos citoyens. Ce sont 750 milliards d'euros de prêts et de subventions qui sont en jeu », expliquent en cœur les trois responsables européens.

Pour le moment, le parquet européen « poursuivra et traduira en justice les auteurs présumés d'infractions dans les 22 États membres de l'UE qui y participent ». La Suède a d’ores et déjà manifesté son intérêt et prévoit de rejoindre l’organe l’année prochaine. Les commissaires lancent un appel aux quatre États membres qui ont décidé de rester en dehors du dispositif : « La criminalité ne connaît pas de frontières, nous devons donc la combattre ensemble ».

Tout le monde peut déclarer un crime au Parquet européen, dans l’une des langues officielles de l’Union.