Le premier volet est d’ores et déjà disponible, et il sera donc prochainement rejoint par Crysis 2 et 3. Le studio précise que la trilogie sera disponible sur « PlayStation, Xbox, Switch et PC, avec un jeu encore plus fluide sur PS5 et Xbox Series X/S ».

En attendant, une petite vidéo de présentation a été mise en ligne. Le tarif de la trilogie n’est pas précisé. Crysis 2 et 3 Remastered seront également disponibles à l’unité, là encore sans précision sur le prix.