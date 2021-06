Cloud de confiance et licences américaines : 3DS Outscale appelle à la prudence

La société tenait hier ses Cloud Days 2021 annonçant une place de marché, des engagements sociétaux, revenant au passage sur les annonces gouvernementales de fin mai. La filiale de Dassault à déjà fait connaître sa position qui consiste à dire qu'elle a mis en place ce que le gouvernement appelle désormais « Cloud de confiance » depuis une dizaine d'années.

Elle parle désormais d'une solution « d'hyper-confiance » pour essayer de s'en démarquer. Officiellement, l'entreprise est donc à peu près en phase. Mais en coulisses, tout ne serait pas si rose. Surtout depuis l'annonce de l'arrivée de Bleu, société conjointe créée par Capgemini et Orange, se reposant sur une solution technique fournie par Microsoft.

Chez nos confrères de l'Usine Nouvelle, elle appelle à la prudence : « D’une manière pragmatique et sans céder à des pressions commerciales, il faut rester vigilant sur la mise en œuvre et le quotidien de ces solutions extra européennes opérées sous licence ».

Car on ne sait pour le moment pas si cela ne concerne que le logiciel et/ou le matériel, comment ce sera mis en œuvre et isolé pour éviter tout accès par Microsoft. « Comment se déroulent les mises à jour, la maintenance et la facturation de l’usage de ces logiciels ? Que se passe-t-il le jour où il y a un incident ? L’opérateur sera-t-il autonome ou devra-t-il faire venir le propriétaire de la solution ? » questionne 3DS Outscale.

Selon nos confrères, la société « n’exclut pas de prendre une licence d’un grand cloud américain », tout en précisant que cela demande une certaine rigueur pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.