Minecraft : la première partie de Caves & Cliffs disponible le 8 juin

Caves & Cliffs est le nom de la prochaine évolution majeure de Minecraft. Tellement majeure en fait que son contenu a été coupé en deux, avec une première partie prévue le 8 juin.

On y trouvera de nouveaux monstres (chèvres, poulpes luminescents et axolotls) ainsi qu’une série de nouveaux blocs et éléments comme l’améthyste, les bougies, le paratonnerre, le cuivre ou encore la longue-vue.

Bien que cette mise à jour soit conséquente, elle l’est moins que la deuxième partie, attendue pour la fin de l’année. Elle contiendra de grandes modifications dans la génération des mondes, notamment des cavernes, qui auront leurs propres biomes. De nombreux nouveaux blocs et matériaux feront leur apparition, et la répartition des ressources selon leur profondeur sera modifiée.

Comme toujours, ces nouveautés arrivent dans les deux principales versions du jeu : la Bedrock Edition pour Windows 10, Xbox One et Series, Switch, PlayStation 4 et 5, Android et iOS, ainsi que la classique Java Edition, sous forme de version 1.17 pour Windows, macOS et Linux.