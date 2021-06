Linux Mint 20.2 « Uma » aura sa bêta dans deux semaines

Clément Lefebvre, créateur du projet, a annoncé hier dans un billet de blog que la bêta de la nouvelle mouture serait publiée à la mi-juin. S’agissant d’une version à point, les nouveautés seront limitées.

On retrouve la classique mise à jour générale des composants, notamment des trois environnements accompagnant la distribution : Cinnamon, MATE et Xfce. Mint récupère au passage les correctifs et autres petites améliorations arrivées sur la branche 20.04 d’Ubuntu, sur laquelle elle reste basée (mouture LTS supportée jusqu’en 2025).

Au menu des nouveautés, Bulky vient rejoindre les autres XApps et permet le renommage en masse des fichiers sur les variantes Cinnamon et MATE. Xfce a déjà une fonction équivalente intégrée dans le gestionnaire de fichiers Thunar.

Dans l’édition Cinnamon, le gestionnaire de fichiers Nemo grimpe en version 5.0. L’un de ses plus gros apports est la prise en charge du contenu dans les recherches. On peut donc retrouver des documents par le texte qu’ils contiennent et non plus simplement par leur nom ou leurs métadonnées.

Warpinator, apparu avec Linux Mint 20 et permettant les échanges de fichiers sur le réseau local, est mis à jour. On peut maintenant choisir quelles interfaces réseau utiliser pour les partages et compresser les fichiers avant leur envoi (en option).

Le module NVIDIA Prime reçoit un important correctif, puisqu’il pouvait disparaître de la barre.