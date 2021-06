Shadow va reprendre les activations

Octave Klaba a annoncé sur Twitter que tout devrait être remis en place d'ici une dizaine de jours, après la pause imposée par la procédure de redressement judiciaire. Il s'agit sans doute de profiter des premiers départs, suite à la hausse des tarifs, pour servir des clients sur liste d'attente.

Comme ils ont déjà payé leur première mensualité, elle ne sera pas à nouveau facturée. Ils passeront ensuite au nouveau prix s'ils décident de continuer l'aventure. Concernant les nouvelles configurations, elles sont toujours en cours de définition.

L'actionnaire et CTO de l'entreprise en a profité pour évoquer les tarif, précisant qu'il n'était pas possible d'aller plus bas pour viser la rentabilité à 18 mois espérée. Il a pointé les erreurs du passé et la responsabilité du board de Blade sur les précédents tarifs, trop bas.

Une sortie publique de Klaba qui a créé du remous en interne, puisqu'elle a été faite sans prévenir les équipes en amont, obligeant le patron Eric Sèle à gérer « le SAV » sur les procédures de communication externe. Klaba s'en est également excusé.