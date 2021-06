Bouygues Telecom et Capgemini partenaires autour des usages de la 5G

« Le 5G Lab de Capgemini et l'Open Lab 5G de Bouygues Telecom conjuguent leurs expertises pour mettre à disposition des entreprises des cas d’usages 5G innovants », explique le communiqué de presse.

Il s’agit simplement de vanter la 5G : « Les équipes pluridisciplinaires de Capgemini et celles de l’Open Lab 5G de Bouygues Telecom pourront s’appuyer sur le ‘5G Lab’ de Capgemini et les capacités des réseaux 5G de Bouygues Telecom pour réaliser des démonstrations, héberger des expérimentations clients et tester en conditions opérationnelles les cas d’usages identifiés avec les clients ».