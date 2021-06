OnCloud : Bouygues Telecom Entreprises se lance dans l'hébergement

Le secteur est en pleine effervescence après les annonces du gouvernement il y a deux semaines. Après le partenariat entre Orange avec Capgemini et Microsoft autour de Bleu, c'est à la filiale du groupe Bouygues de se lancer.

La nouvelle activité OnCloud sera « spécialisée dans l’hébergement et le cloud computing. Ces activités complètent parfaitement le cœur de métier de l’opérateur B2B et font désormais de lui un acteur complet et autonome du service aux entreprises ».

L'entreprise se présente comme « un pure player, qui bénéficie de ses infrastructures en propre et de la décennie d’expérience de Nerim, société acquise en 2019. La nouvelle structure, indépendante, dispose de ses propres équipes d’avant-ventes, de commerciaux et d’experts ».

L'annonce semble clairement indiquer que la société tentera d'obtenir le label « Cloud de confiance », sans préciser la couche logicielle. Elle ajoute qu'elle profitera « de la force de Bouygues Telecom Entreprises sur le marché des télécommunications et d’une synergie commerciale constante avec un niveau d’intégration très fort ».