Premier ravitaillement cargo pour la Station spatiale chinoise

L’agence de presse Xinhuanet explique que « le vaisseau spatial cargo Tianzhou-2 s'est amarré avec succès au module principal de la station spatiale Tianhe ».

Le but était de « livrer des fournitures, des équipements et du propergol », si l’on en croit les déclarations de l’Agence chinoise des vols spatiaux habités. Pour le moment, la Chine est dans les temps impartis.

Dès le mois de juin, ce devrait être au tour de la première mission habitée de prendre son envol, sous le nom de code Shenzhou 12. La suite de la Station spatiale est prévue pour 2022 avec la mise en orbite des modules Wengtian et Mengtian, lancés via une fusée Longue-Marche 5B… dont on espère que la Chine aura réglé son problème de retour du premier étage (qui est heureusement tombé dans l’océan la dernière fois).