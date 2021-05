Supercalculateur et quantique en Europe : le Conseil précise son « orientation générale »

« L'accord intervenu aujourd'hui ouvre la voie au développement en Europe de la prochaine génération de technologies numériques », explique Manuel Heitor, ministre portugais des sciences, des technologies et de l'enseignement supérieur.

« Les supercalculateurs et l'informatique quantique sont les moteurs de l'économie fondée sur les données, tirant parti de technologies en matière, notamment, d'intelligence artificielle (IA), d'analyse des données et de cybersécurité pour développer des applications qui conduiront à des avancées dans des domaines clés tels que la santé et le changement climatique. Notre transition vers une économie numérique en dépend », ajoute-t-il.

Le Conseil précise les principales modifications apportées à la proposition de la Commission européenne :

« le texte du Conseil prévoit la possibilité de financer la mise à niveau des supercalculateurs existants détenus ou détenus conjointement par l'entreprise commune. L'allongement de la durée de vie de ces supercalculateurs constitue un moyen efficace au regard des coûts d'assurer un bon retour sur investissement […].

l'alignement sur le règlement Horizon Europe en ce qui concerne le principe d'équivalence est rendu plus explicite et renforcé, afin d'assurer la clarté et la prévisibilité juridiques en ce qui concerne les contributions financières respectives de l'UE et des États participants […]

conformément au règlement Horizon Europe, un mécanisme de coordination pour la gestion centrale des contributions financières est mis en place, ce qui se traduit par une simplification accrue pour les bénéficiaires […]

Pour ce qui est de la gouvernance, le texte du Conseil clarifie la structure et les responsabilités des différents organes et prévoit que les frais administratifs sont couverts uniquement par l'UE.