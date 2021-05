Repérée par Phoronix, elle est désormais téléchargeable mais n'a pas encore été annoncée. Nos confrères évoquent de nombreux correctifs et mises à jour, l'intégration de Pigpio 1.79 et Gpiozero.

Le noyau Linux est une version 5.10.17, qui ne nécessite pas encore un changement plus en profondeur de la gestion des broches GPIO, comme celle mise en place par Ubuntu. On note enfin qu'OpenSSL et OpenSSH devraient afficher de meilleures performances.