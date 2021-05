Babbar : la startup française spécialisée dans l’optimisation SEO lève 2,1 millions d’euros

La société propose deux principaux outils. Babbar.tech qui « simule le comportement algorithmique d’un moteur de recherche lorsqu’il parcourt le web ». Vient ensuite Yourtext.guru qui « permet de gérer tous les aspects sémantiques d’un site internet en déterminant les termes attendus par les moteurs de recherche pour bien positionner une page pour une requête donnée ».

C’est un domaine que la startup fondée en 2019 connaît bien, puisque son président et cofondateur, Sylvain Peyronnet, était pendant un peu moins de trois ans le Chief Science Officer de Qwant.

Cette « levée de fonds permettra à la société, à la fois de développer de nouvelles fonctionnalités pour ses logiciels, de concevoir de nouveaux outils et de les intégrer sur la plateforme SaaS Babbar ».

Ce tour de table « a été mené par Go Capital et Bpifrance via son fonds Digital Venture, avec la participation de Normandie Participations, de Business Angels normands du réseau NBA, aux côtés des fondateurs de la start-up ». Des aides publiques françaises et européennes sont également attendues.

La jeune pousse « ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de près de 10 millions d’euros d’ici 2024 ».