L’application Yuka condamnée pour « pratique commerciale déloyale et trompeuse »

Comme le rapporte l’AFP, la Fédération des Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur (FICT) gagne son procès en première instance. Le Tribunal de Paris condamne Yuka pour « pratique commerciale déloyale et trompeuse » et « actes de dénigrement au préjudice ».

Le tribunal « interdit à Yuka d’opérer un lien direct entre, d’une part la pétition Interdiction des nitrites ou tout appel à interdire l’ajout de nitrites ou de nitrates dans les produits de charcuterie, d’autre part les fiches de l’application Yuka relatives aux produits de charcuterie ».

De son côté, Yuka fait part de « son incompréhension » à nos confrères et indique sa décision de faire appel. Au contraire, Bernard Vallat, président de la FICT, se dit satisfait de cette décision : « Comment peut-on accuser des gens qui respectent la loi et les règlements d’être des empoisonneurs ? »

Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, affirme par contre que FICT a été « déboutée de plusieurs demandes et notamment de la plus importante visant à modifier le système de notation de l’application et en particulier la notation des nitrites ».