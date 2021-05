Whaller : la plateforme sociale et collaborative sécurisée lève 2 millions d’euros

Ce tour de table a été réalisé auprès du fonds CITA Investissement et de partenaires bancaires. Il permet à la société française de « renforcer ses équipes notamment commerciales et marketing, d’accélérer sa roadmap technologique et d’investir en Recherche et Développement ».

Les ambitions restent les mêmes et surfent sur la souveraineté des données : « Dans un marché dominé par Facebook, Google ou Microsoft, Whaller souhaite s’imposer comme la plateforme française alliant communication et collaboration dans un écosystème numérique sécurisé et respectueux des données de ses utilisateurs ».

En 2020, Whaller disposait de 20 collaborateurs pour 1,35 million d’euros de chiffre d’affaires. La société revendique 500 000 utilisateurs et 120 clients (institutions publiques, entreprises privées, établissements de l’Enseignement Supérieur, associations).