Tsahal se vante d'avoir mené la « première guerre de l'IA »

« Pour la première fois, l'intelligence artificielle constituait un élément clé et un démultiplicateur de puissance dans la lutte contre l'ennemi », a déclaré un officier supérieur du Corps du renseignement de Tsahal au sujet de l’opération militaire israélienne « Gardien des murailles », qui vient d'avoir lieu au cours du mois de Ramadan, explique The Jerusalem Post.

« C'est une campagne unique en son genre pour Tsahal. Nous avons mis en œuvre de nouvelles méthodes d'opérations et utilisé des développements technologiques qui ont multiplié les forces pour l'ensemble de Tsahal. »

En combinant les données collectées à l'aide du renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT), du renseignement visuel (VISINT, obtenues grâce à des drones), du renseignement humain (HUMINT), du renseignement géographique (GEOINT) et autres, Tsahal dispose de montagnes de données brutes.

L'unité 8200, l'équivalent israélien de la NSA, les exploiterait pour mettre au point et alimenter plusieurs programmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dont le JPost va jusqu'à révéler certains noms de code (« Alchimiste », « Évangile » et « Profondeur de la sagesse »). Ils auraient été développés et utilisés pendant les combats, notamment pour alerter les troupes sur le terrain d'éventuelles attaques palestiniennes.

Un autre, « Gospel », aurait ainsi utilisé l'IA pour générer des recommandations et produire des « objectifs de qualité » transmis aux unités décidant des cibles à frapper, et quand.

« Pour la première fois, un centre multidisciplinaire a été créé pour produire des centaines de cibles pertinentes pour l'évolution des combats, permettant aux militaires de continuer à se battre aussi longtemps que nécessaire avec de plus en plus de nouvelles cibles », a déclaré l'officier supérieur.

L'armée estime que le recours à l'IA aurait aidé à raccourcir la durée des combats, conclut le JPost.