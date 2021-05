La NSA a profité de son partenariat avec le Danemark pour espionner Angela Merkel, entre autres

Une enquête de la télévision publique danoise (DR) révèle que la NSA a détourné les systèmes de surveillance électronique du royaume pour espionner certains de ses plus proches alliés, rapporte Le Monde.

DR a en effet obtenu un rapport confidentiel et très technique du service de renseignement militaire danois (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) démontrant que la NSA a espionné plusieurs personnalités politiques européennes de premier plan en 2012 et 2014, en utilisant les systèmes danois d’écoute de câbles sous-marins de télécommunications. Un accès dont l’agence américaine disposait en vertu d’accords avec le Danemark.

Suite aux révélations Snowden, le FE avait demandé à quatre de ses agents de se pencher sur les « sélecteurs » (des numéros de téléphone ou des adresses e-mail, parfois d’autres éléments plus techniques) choisis en 2012 et en 2014 par la NSA, que le système d’interception recherchait et extrayait du flux de données interceptées au Danemark.

Ils ont alors découvert que la NSA espionnait la chancelière allemande, Angela Merkel, ainsi que deux candidats malheureux à la chancellerie, respectivement en 2009 et 2013 : Frank-Walter Steinmeier, chef de l’opposition sociale-démocrate (SPD) au Bundestag puis ministre des affaires étrangères et actuel président de la République, et Peer Steinbrück, une des principales figures du SPD.

Plusieurs hauts responsables français, suédois et norvégiens auraient eux aussi été directement espionnés, mais sans que leurs noms ne puissent être confirmés solidement par DR à ce stade, souligne Le Monde.

Fin novembre, Electrospaces était déjà revenu en détails sur cette opération, rappelant que la NSA avait déjà procédé de la sorte en détournant son partenariat avec le BND allemand.