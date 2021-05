UrbanLoop bat le record du monde de consommation énergétique d’un véhicule autonome sur rail

Vendredi, le système UrbanLoop, notamment développé par l’université de Nancy, a battu un record du monde : « 0,47 centime d'euro le kilomètre (1 centime d'euro le record à battre) pour une vitesse max de 52 km/h ». Le principe de base « repose sur un flux important de petites capsules de 2 places maximum », qui peuvent voyager sous terre, avec des stations au niveau du sol.

Chaque capsule prend la forme de « véhicules deux places » avec « accès PMR » ou « pour un vélo ». Les piliers du système sont : « la mobilité urbaine, fluide, économique et durable ». La promesse est d’obtenir « la vitesse d’une moto, le confort du train, le prix d’un ticket de bus ». Une petite moto puisqu’il est question de 60 km/h. Le tarif est fixé à 1 euro.

UrbanLoop se place à mi-chemin entre le train et le métro/RER pour des « villes de tailles moyennes ». Une expérimentation est en cours à Nancy (région Grand Est).

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports, profitait de ce record pour vanter un « transport disponible 24h/24, sans attente à quai, sans arrêts jusqu’à votre destination, et 100 % électrique. On dirait de la science-fiction ? Ça existera bientôt, et ça s’appelle UrbanLoop ».

Il oublie simplement de préciser que le système a battu un record du monde en termes de consommation et que le projet existe depuis déjà des années.