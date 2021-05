Mozilla veut une publicité respectueuse de la vie privée (et va faire la sienne via Facebook)

La fondation vient de publier deux billets de blog (ici et là), où elle dit étudier les nouveaux dispositifs mis en place par les grandes plateformes pour continuer à pister les utilisateurs sans recourir aux cookies, afin de déterminer lesquelles posent problème ou non.

Elle se dit persuadée que l'écosystème publicitaire peut apprendre à se développer tout en étant respectueux des internautes, sans piller leur données.

Dans le même temps, Mozilla annonce qu'elle va reprendre la promotion de ses services via les publicités Facebook et Instagram, indiquant qu'elle le fera en toute transparence sur les critères de ciblage. La liste des campagnes et leurs paramètres sont détaillés par ici.