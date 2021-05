France Télévisions donnera accès en « toute transparence aux sources des JT et des magazines »

Le groupe explique que, « à partir du lundi 31 mai, les journalistes de France Télévisions proposeront aux téléspectateurs et aux internautes un accès facile aux sources utilisées pour leurs reportages, leurs enquêtes, diffusés dans les JT et les magazines d’information de France 2, France 3 et franceinfo canal 27 via la plateforme franceinfo.fr ».

Ce dispositif est simplement baptisé « nosSources ». Il s’agit bien sûr des sources dites « documentables » (études, sondages, livres, articles de presse, biographies…) et pas des sources « confidentielles ».

Une initiative qui va dans le bon sens, même si la publication des sources devrait être une règle élémentaire, pas l’objet d’une communication axée sur la transparence.