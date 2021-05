PeerTube 3.2 : des améliorations ergonomiques et un peu partout

Nouvelle mouture pour le logiciel servant à créer des instances vidéo fédérées. Elle commence par revenir sur la différenciation entre chaînes et comptes, des retours ayant indiqué que les distinguer n’était pas simple.

Les chaînes sont désormais identifiées par des icônes carrées, tandis que les comptes sont ronds. De plus, les chaînes peuvent être accompagnées d’une bannière personnalisée et d’un bouton « Soutenir » renvoyant vers les méthodes de soutien financier disponibles. En outre, la taille des vignettes vidéo a augmenté d’un tiers pour éclaircir l’ensemble, et la chaîne apparaît de manière plus visible.

On trouve toute une série d’améliorations diverses, comme la reprise de lecture pour les non connectés, la reprise de téléchargement d’une vidéo en cas d’interruption, le passage au téléchargement direct comme méthode par défaut (plutôt que torrent), le tri des vidéos d’une chaine en fonction de critères (date de publication, les plus vues, les plus appréciées…) ou encore des notifications pour la disponibilité des nouvelles versions de PeerTube et des plugins.

Enfin, le menu contextuel a été enrichi par de petites icônes pour symboliser les actions, et une nouvelle catégorie « stats for nerds » a fait son apparition, fournissant des informations techniques.