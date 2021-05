Mozilla présente MDN Plus, une version enrichie et payante de ses ressources pour développeurs

Le Mozilla Developer Network est une collection de ressources appréciées depuis longtemps pour leur clarté et la richesse des informations que l’on peut y trouver. Il référence non seulement la plupart des technologies du web, mais donne également des indications sur leur utilisation.

La société, qui cherche de longue date à diversifier ses sources de revenus, a présenté une version Plus de ce service. Plus complète, elle est donc payante et se destine aux développeurs et entreprises cherchant à approfondir leurs connaissances.

On peut s’étonner de l'enchaînement des évènements. L’année dernière, Mozilla avait licencié la plupart des personnes qui travaillaient justement sur ces ressources. L’éditeur affirme en tout cas – et par deux fois – que rien ne change sur les Web Docs, autrement dit les informations qui étaient déjà disponibles.

Le tarif proposé semble raisonnable : 10 dollars par mois, ou 100 dollars par an. Mais à la question de savoir si les développeurs resteront abonnés, on ne saura vraiment que lorsqu’ils auront accès aux nouvelles informations.

Or, pour l’instant, Mozilla ne fournit qu’un exemple. Baptisé « Modern CSS in the real world », cet article présente un contenu approfondi sur les CSS, dans un ensemble bien écrit et illustré de nombreuses captures. Il est précisé qu’il s’agit de la deuxième partie sur un ensemble de trois sur le sujet.

La base de données sera mise à jour tous les mois. L’abonnement déverrouillera également plusieurs fonctions : annotations, favoris, sauvegarde en PDF et tableaux personnalisés de compatibilité. Ces derniers pourraient faire la différence en permettant d’afficher des lots spécifiques de données en se basant sur le support des navigateurs qu’un projet doit prendre en compte.

Mozilla ne propose pour l’instant que de s’inscrire sur une liste d’attente pour être notifié quand MDN Plus sera prêt. L’éditeur veut peut-être jauger la réaction générale avant de lancer son service.