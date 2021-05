Atos et Thales accouchent d’Athea : une plateforme pour le big data et l’IA au service de la défense et de la sécurité

Elle prend la forme d’une société commune qui servira dans un premier temps le marché français, avant de s’ouvrir au niveau européen. Le but étant de « mutualiser les investissements, compétences et expertises de deux acteurs technologiques majeurs ».

Athea est « destinée à développer une plateforme souveraine associant traitement de données massives et intelligence artificielle pour les secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure et qui s’adresse tant aux acteurs publics que privés ».