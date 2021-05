Perlmutter : un supercalculateur mêlant Zen 3 d'AMD et A100 de NVIDIA

Déjà connu, le projet vient d'être détaillé par le National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC).

Il doit son nom, non pas à l'un des anciens vice-présidents mythique d'Intel ayant quitté l'entreprise en 2013, mais à Saul Perlmutter qui a été l'un des membres d'une équipe ayant reçu le prix nobel de physique pour avoir découvert l'accélération de l'expansion de l'univers.

La machine a été conçue par HPE Cray EX et doit être livrée en deux phases. « La première phase est maintenant opérationnelle avec 1 536 nœuds, chacun disposant d’un processeur AMD EPYC 7763 et quatre GPU Tensor Core NVIDIA A100 connectés par NVlink » précise AMD.

Plus tard dans l'année « la phase 2 permettra d’ajouter 3 072 nœuds disposant uniquement de CPU avec deux processeurs AMD EPYC 7763 et 512 Go de mémoire par nœud ». Côté stockage, 35 Po de flash sont présents. Tous les détails se trouvent par ici.

La puissance totale attendue est quatre fois supérieure à ce dont le NERSC disposait. Il prendra place au sein du Berkley Lab, qui précisé que son implémentation s'est faite avec une efficacité énergétique en tête, son PUE étant annoncé à seulement 1,05/1,08.