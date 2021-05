Le Translator de Microsoft sait maintenant traduire des documents entiers

Le service, payant, prend désormais en charge les documents dans de nombreux formats : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, msg, txt, rtf, html, tsv, tab, csv, pdf, xlf, odt, odp et ods.

La langue est détectée automatiquement, le service reconnaissant plus de 90 langues et dialectes. La détection et la traduction doivent également fonctionner dans les documents contenant des textes en plusieurs langues.

Les clients peuvent traduire un document en plusieurs langues d’une traite, ou même plusieurs documents d’un coup. Plus précisément, on pourra demander à traduire tous les documents contenus dans un blob Azure, tous ceux dans un dossier précis ou un document spécifique dans le blob.

Le service est conçu pour les entreprises manipulant Azure. Il nécessite donc un administrateur (ou développeur) pour être mis en place. Des méthodes Get Translations et Get Documents ont d’ailleurs été ajoutées.