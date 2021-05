Fake news : Facebook lance une nouvelle salve de mesures

Dans sa guerre aux contenus trompeurs, la société annonce de nouvelles actions, aussi bien pour mieux prévenir les personnes qui pourraient tomber dessus que pour « punir » celles qui les partagent.

Côté utilisateurs, si vous likez une Page, vous recevrez peut-être un avertissement indiquant qu’elle a partagé à plusieurs reprises des fake news, caractérisées par des personnes indépendantes (fact-checkers). Un bouton permet d’en savoir plus, un autre de revenir en arrière et un dernier d’aimer la page quand même. Un écran de confirmation donc.

Après les Pages, Groupes et comptes Instagram, Facebook veut enfin punir les comptes partageant régulièrement des fake news sur son réseau social. Jusqu’à présent, l’entreprise se contentait de réduire la diffusion d’une publication repérée comme trompeuse.

Désormais, c’est l’ensemble des publications du compte qui verra sa diffusion réduite dans les fils d’actualités des contacts. Facebook ne précise pas cependant si l’auteur des partages est prévenu de cette mesure.

Enfin, Facebook a revu la manière dont les personnes sont notifiées quand un de leur partage d’informations a été analysé et étiqueté comme fake news par un vérificateur indépendant. Un panneau informe mieux de ce qui s’est passé et des conséquences : le contenu est désormais considéré comme fake news, présenté comme tel aux contacts et des partages répétés peuvent mener à une baisse générale de présence dans le fil.