Outlook pour Windows : hausse majeure des performances pour les calendriers partagés

Microsoft commence le déploiement d’une importante mise à jour pour la version Windows d’Outlook, en particulier pour les personnes manipulant des calendriers partagés ou délégués.

L’éditeur indique dans un billet de blog que les performances dans ce domaine ont été augmentées « de manière spectaculaire », rejaillissant sur la fiabilité comme la latence de synchronisation.

Outlook pour Windows était le parent pauvre de ces améliorations, déjà disponibles depuis un bon moment sur les autres éditions : versions web, Mac et mobiles. L’amélioration est pourtant arrivée dans le canal de test en juillet 2019.

On ne sait pas ce qui a pris presque deux ans, mais Microsoft évoque « le plus gros changement dans Outlook pour Windows depuis 1997 » et préfère se montres « prudente ». L’entreprise indique d’ailleurs que des dizaines de milliers de testeurs s’en servaient depuis et que de nombreux bugs ont été éliminés grâce à eux.

Le déploiement commence et va s’étaler sur plusieurs mois. Pour l’instant, seuls 10 % environ des clients ont l’amélioration. La société précise que le changement ne se remarquera peut-être même pas, à moins d’y prêter attention. La vitesse de synchronisation et la résolution d’anciens soucis ne sauteront pas aux yeux.