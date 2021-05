Instagram a maintenant des outils pour organiser les « drops »

Cette pratique commerciale consiste à préparer le terrain avant le lancement d’un produit, afin de générer de l’attente, des commandes le jour J et si possible une petite pénurie. Le fabricant doit créer le buzz dans les jours ou semaines précédant le lancement.

Instagram dispose maintenant d’outils dédiés à cette pratique. Dans l’onglet Shop, une section spécifique lui est consacrée, avec des produits « exclusifs et en quantité limitée » ou à venir. Les clients peuvent demander à recevoir des rappels et explorer le contenu pour voir les autres drops, qui portent bien leur nom (« gouttes »).

Si Facebook – à qui appartient Instagram – pousse ces nouveaux outils, c’est bien sûr parce que l’entreprise prélève sa petite part au passage, même si la commission est actuellement en pause pour soulager les entreprises par temps de crise sanitaire.

Comme le fait remarquer TechCrunch, les entreprises pouvaient déjà organiser des drops sur Instagram, puisque les rappels existent depuis deux ans environ. Cependant, les nouveaux outils permettent de leur faire une place dédiée et de simplifier l’acte d’achat, via Checkout with Instagram.