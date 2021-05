Privacy International dépose des plaintes contre Clearview AI dans cinq pays d'Europe

L'ONG, « suivie par le Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, Homo Digitalis et noyb – the European Center for Digital Rights », vient d'officialiser la nouvelle, précisant que l'une des plaintes a été déposée en France auprès de la CNIL.

« Elles s'appuient entre autres sur des preuves obtenues par des membres du personnel de PI, à l’aide de demandes de droit d’accès aux données déposées auprès de la compagnie, ainsi que sur des analyses techniques et juridiques du produit de Clearview » précise PI.

« Cette compagnie de reconnaissance faciale prétend avoir construit "la plus grosse base de données de plus de 3 milliards de visages". [...] Comme l'expliquent les plaintes, Clearview AI utilise un "dispositif automatisé de récupération d'images", soit un outil qui explore le web et récupère toutes les images qu'il détecte comme contenant des visages humains ». Une pratique contestée, qui avait fait grand bruit il y a quelques mois.

« Ces visages sont ensuite traités par leur algorithme de reconnaissance faciale, pour construire une gigantesque base de données biométriques. Clearview vend ensuite l'accès à cette base de données à la police et à des sociétés privées dans divers pays » des enquêtes sont en cours dans différents pays, auxquelles viennent d'ajouter ces plaintes.

« Les résidents de l'Union Européenne peuvent demander à Clearview si leurs visages sont inclus dans leur base de données, et demander qu'ils soient retirés des résultats de recherches performées par les clients de Clearview » précise l'ONG qui a publié des conseils pratiques sur l'exercice des droits d'accès aux données.