Fuschia OS officiellement déployé sur le premier Nest Hub

Le système est en cours de déploiement sur le produit sorti en 2018. En préparation depuis 2016, la nouvelle plateforme de Google voit enfin le jour, comme confirmé à 9to5Google.

Nos confrères indiquent que la mise à jour est transparente : rien ne change côté interface. Elle remplace l’ancien système – Cast OS, basé sur Linux – par Fuschia OS, les éléments d’interface étant basés sur Flutter.

Il s’agissait bien du produit repéré sur le site du Bluetooth SIG au début du mois. Les utilisateurs ne devraient cependant pas être pressés : le déploiement va s’étaler sur plusieurs mois, en commençant par ceux dans le canal Preview.

Le Nest Hub est un produit idéal pour tester le nouveau système, puisque les utilisateurs ne peuvent pas le « bidouiller ». Pour un produit développé depuis une page blanche, écrit en C et non basé sur Linux, les interactions restent minimales.

Comme le rappelle 9to5Google toutefois, le système est conçu pour explorer d’autres voies, y compris des ordinateurs fixes et portables, ainsi a la capacité de lancer des applications Android.