NVIDIA a réalisé « un trimestre fantastique »

Le fabricant a toujours un temps d’avance lorsqu’il s’agit de publier son bilan comptable puisqu'il est ici question de son premier trimestre 2022. Sans surprise, les revenus sont encore en hausse (+13 % sur trois mois, +84 % sur un an) pour atteindre 5,661 milliards de dollars.

Dans le détail, la branche gaming rapporte 2,76 milliards de dollars, en hausse de 106 % sur un an, contre 2,05 milliards de dollars pour la Data Center (+79 % sur un an). « Nous avons réalisé un trimestre fantastique, avec une forte demande pour nos produits qui a généré un chiffre d'affaires record » se réjouit Jensen Huang.

La division Automotive est en légère baisse de 1 % sur un an, mais avec 154 millions de dollars de chiffre d’affaires cela n’a pas d’incidence sur les résultats globaux.

Le bénéfice net fait encore mieux avec 1,912 milliard de dollars, soit 30 % de plus par rapport au trimestre précédent et deux fois plus que l’année dernière.