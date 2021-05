Le géant de la vente en ligne confirme ainsi les rumeurs de ces derniers jours. Il met ainsi la main sur la Metro Goldwyn Mayer’s et ses plus de 4 000 films et 17 000 séries.

Pour rappel, Disney a déjà croqué la 21st Century Fox, tandis que AT&T se prépare à racheter Discovery. Bien évidemment, cette acquisition est soumise aux autorisations des autorités compétentes.