Nouvelles conditions : WhatsApp ne limitera pas son service… pour l’instant

Le 15 mai était la date limite pour accepter les nouvelles conditions de WhatsApp, qui ont provoqué un immense tollé à l’échelle planétaire.

L’éditeur avait finalement aménagé ses plans, annonçant que l’application se contenterait dans un premier temps – quelques semaines – de rappeler à l’utilisateur que les conditions avaient changé. Puis l’avertissement deviendrait de plus en plus fréquent, jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de faire quoi que ce soit.

La société vient cependant de faire une autre annonce, pour ménager encore ses utilisateurs :

« Au vu des discussions récentes avec de nombreuses autorités et experts en sécurité, nous voulons dire clairement que nous n’avons pour l’instant aucune intention de limiter les fonctionnalités de WhatsApp […] pour ceux n’ayant pas accepté la mise à jour.

À la place, nous continuerons de rappeler les utilisateurs de temps en temps à son sujet ou quand les personnes utiliseront les fonctions optionnelles liées, comme communiquer avec une entreprise recevant un soutien de Facebook »

C’est bien sûr le « pour l’instant » qui attire le regard. Il s’agit simplement d’un petit aménagement pour rappeler que les fameuses nouvelles conditions ne concernent que certaines fonctions liées aux entreprises se servant de WhatsApp pour le support client ou le marketing.

La situation est cependant très tendue pour Facebook, tant les nuages s’amoncèlent des deux côtés de l’Atlantique face à sa politique générale sur les données personnelles. Dernier exemple marquants en date, l’interdiction pour WhatsApp de traiter les données personnelles des utilisateurs en Allemagne.