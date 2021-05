Le pass sanitaire et TousAntiCovid Signal se préparent

Le 9 juin prochain, une nouvelle étape sera franchie dans le processus de déconfinement. Le couvre-feu débutera à 23h et il sera possible de se rendre dans de nouveaux lieux, sous conditions.

Pour accompagner ces changements, un pass sanitaire sera mis en place, permettant d'accéder à certains grands évènements ou à des lieux accueillant du public « où le brassage du public est plus à risque au plan sanitaire », dès 1 000 personnes.

Il ne sera ainsi pas exigé pour les déplacement de la vie quotidienne insiste le gouvernement (grandes surfaces, services public, lieu de travail, etc.). Il fera aussi partie intégrante du dispositif mis en place pour autoriser les voyages à l'étranger, notamment au sein de l'Union européenne.

Il sera disponible au format papier ou numérique via TousAntiCovid Carnet, permettant d'apporter la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique, d'afficher un certificat de rétablissement de la Covid-19 ou un certificat de vaccination.

En cas de contrôle, les personnes habilitées pourront accéder à vos nom et prénom, date de naissance, et savoir si l'accès vous est autorisé ou refusé. Dans le cas d'un voyage, les autorités en charge du contrôle sanitaire aux frontières et le personnel des compagnies aériennes habilitées pourront également connaître le type de certificat, sa date/heure et son résultat éventuel ainsi que le type de vaccin utilisé.

Tous les détails sont donnés par ici.

Dans le même temps, les cahiers de rappel vont à nouveau être mis en place dans les restaurants, bars et salles de sports, permettant de vous faire savoir lorsque vous avez été en contact avec une personne ayant contracté la Covid-19 dans l'un de ces lieux.

Il sera proposé sous forme numérique via TousAntiCovid Signal, les gérants d'établissement pouvant générer des QR Code par ici. « Les clients seront invités à se soumettre à un dispositif de rappel en cas d’exposition au virus » précise le gouvernement qui ne dit pas clairement s'il sera possible de refuser les deux procédures.

« Aucune donnée nominative n’est collectée » ajoute-t-il, assurant que le dispositif a été validé par la CNIL. « Le QR Code correspond à un identifiant crypté, il ne contient aucune information sur le nom ou l’adresse du lieu. Vous ne serez ni « tracé », ni identifié, mais seulement informé ».