Valve préparerait sa propre console au format Switch

Si l’on en croit Ars Technica, qui cite des sources multiples, la société aurait dans ses tuyaux une console sous Linux capable de faire fonctionner le catalogue garnissant de jeux exploitant Vulkan.

En fonction de la disponibilité des composants – on sait qu’elle est complexe en ce moment et pour encore un certain temps – Valve pourrait lancer sa console avant la fin de l’année.

La bestiole se nommerait « SteamPal », bien que nos confrères ne puissent confirmer le nom. Ils affirment cependant que le format du produit est clairement identifié : un petit écran tactile encadré de contrôles pour les jeux, très semblable à la Switch de Nintendo.

On attend de voir les caractéristiques de la bête, car l’exploitation du catalogue Steam, même en limitant aux titres compatibles Vulkan, passe dans l’immense majorité des cas par une architecture x86. Ars parle d’ailleurs d’un SoC qui viendrait d’Intel ou AMD, alors que la Switch utilise une puce de NVIDIA.