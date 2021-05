Fibre optique : après les opérateurs, les installateurs s’engagent pour mettre fin à la jungle des raccordements

En mars, InfraNum détaillait son plan d’action sur les contrats pour le déploiement de la fibre. « Après la mise en place d'un nouveau contrat (mode STOC V2) entre opérateurs d'infrastructures et commerciaux, les installateurs, maillon essentiel dans ces raccordements, se mobilisent également ».

Suite à la mise en place du contrat STOC V2, « la quasi-totalité des opérateurs » l'a adopté et signé : Altitude Infra, Axione, Orange, TDF et XpFibre. C’est désormais les installateurs qui « s'engagent à travers la signature d'une charte de qualité garante des bonnes pratiques à appliquer ».

On retrouve Axians, Circet, Constructel, Eiffage, ENGIE Solutions, Firalp, NGE Infranet, SADE Télécom, Groupe Scopelec, SNEF Télécom, Sogetrel, Solutions30 et SPIE CityNetworks, qui « représentent plus de 70 % des raccordements en France ».

Il faudra faire le point dans plusieurs mois pour voir si la situation a réellement changé dans le bon sens.