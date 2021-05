Microsoft prépare la « prochaine génération de Windows »

Lors de la présentation de Windows 10, Microsoft avait plus ou moins annoncé son produit comme le « dernier », puisque le système serait constamment mis à jour. Il est vrai que le système a beaucoup évolué depuis sa sortie en 2015.

Satya Nadella, directeur général de l’entreprise, a cependant indiqué hier soir, durant la conférence Build, que la société était prête pour une « nouvelle génération » de Windows.

« Windows réunit tous les développeurs et outils collaboratifs en un seul endroit. Il vous laisse choisir le matériel que vous voulez, fonctionne avec Linux […] et a un terminal moderne. Et nous partagerons bientôt l’une des mises à jour les plus significatives de la décennie pour ouvrir de nouvelles opportunités pour les développeurs et créateurs ».

Il dit utiliser cette nouvelle génération depuis plusieurs mois et avoir hâte de la présenter. Les rumeurs autour de juin s’accentuent. Point intéressant dans la communication, les mots « nouvelle génération » justement, utilisés également par le responsable Panos Panay, plutôt que de parler d’une mise à jour majeure de Windows 10.

Certains imaginent déjà que Sun Valley – nom de code du renouvellement graphique prévu cet automne – cacherait finalement un Windows 11. La réponse devrait arriver dans quelques semaines.