Xbox : Dolby Vision dans Apple TV et podcasts dans Spotify

Cette semaine, les utilisateurs de consoles Xbox Series X ou S recevront quelques nouveautés dans certaines applications média.

Apple TV, disponible uniquement sur la dernière génération, prendra ainsi en charge le Dolby Vision pour les contenus compatibles (ceux produits par Apple le sont presque tous), marqués d’un petit logo dédié. Il faudra bien sûr que le téléviseur suive.

Côté Spotify, on retrouve enfin les podcasts, qui auront le bon goût de pouvoir fonctionner en arrière-plan, y compris pendant que l’on joue. Comme toujours avec Spotify, le smartphone peut être utilisé comme télécommande pour changer d’épisode, avancer, mettre en pause, etc.

Aux États-Unis, d’autres applications débarquent sur la console : discovery+ (issue de la chaîne Discovery), Paramount+ (anciennement CBS All Access) et IMDb TV (anciennement IMDb Freedive). Cette dernière appartient à Amazon et contient des publicités.

D’autres applications de ce type doivent arriver cet été, promet Microsoft.