iOS 14.6 et macOS 11.4 disponibles : abonnements Podcasts et bases du Lossless pour Music

Deux importantes mises à jour ont été diffusées hier soir pour les appareils compatibles, même si le programme est moins chargé que les précédentes.

Toutes deux activent ainsi les abonnements mensuels et annuels aux podcasts annoncés à la dernière conférence du constructeur. Pour rappel, ils permettent de financer directement des auteurs de podcasts, qui pourront par exemple choisir de retirer les publicités aux abonnés, leur réserver des épisodes spécifiques, etc. Apple prélève bien sûr ses 30 %.

Les bases pour le format Lossless sont également posées, comme confirmé à The Verge par Apple. Cependant, le catalogue sans perte n’est pas encore disponible, même si le lancement serait imminent.

Les autres apports sont plus spécifiques. Dans iOS 14.6, le mode Perdu permet par exemple d’ajouter une adresse email plutôt qu’un téléphone aux AirTag et aux accessoires compatibles avec Localiser. Les AirTag afficheront également le numéro de téléphone partiellement masqué de leur propriétaire s’ils entrent en contact avec un autre appareil NFC. Côté accessibilité, on peut maintenant déverrouiller un iPhone par la voix après un redémarrage.

Plusieurs problèmes sont corrigés :

La fonctionnalité « Déverrouiller avec l’Apple Watch » pouvait ne pas fonctionner après avoir utilisé « Verrouiller l’iPhone » sur l’Apple Watch.

Les rappels pouvaient s’afficher sous forme de lignes blanches.

Les extensions de blocage d’appels pouvaient ne pas s’afficher dans Réglages.

Les appareils Bluetooth pouvaient parfois se déconnecter ou transmettre l’audio d’un appel à un autre appareil.

Les performances de l’iPhone pouvaient être réduites pendant le démarrage.

Côté macOS 11.4 aussi on note plusieurs soucis réglés :

Les signets de Safari pouvaient parfois être réorganisés ou déplacés dans un dossier caché

Certes sites pouvaient ne pas s’afficher correctement après la sortie de veille de l’appareil

Certains mots-clés pouvaient ne pas être exportés correctement avec une image depuis Photos

Aperçu pouvait se figer lors de la recherche dans un document PDF

Les MacBook 16 pouces pouvaient se figer pendant une partie de Civilization VI

Dans une moindre mesure, les mises à jour tvOS 14.6, HomePod 14.6 et watchOS 7.5 ont également été diffusées. Elles apportent surtout des correctifs et préparent le terrain au format Lossless pour Apple Music.

Les testeurs n’ont en tout cas pas le temps de s’ennuyer, puisque des versions de test pour iOS 14.7 et macOS 11.5 sont déjà disponibles depuis environ deux semaines.