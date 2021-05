Le CERN répond à une question improbable : « Pourquoi les aimants du LHC sont-ils bleus ? »

L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire commence par un rappel important : « Les aimants sont systématiquement peints pour les protéger de la rouille, à l'exception des aimants supraconducteurs (comme ceux du LHC) ; là, ce sont les enceintes à vide contenant l'équipement qui sont peintes ».

Allons à l’essentiel : « Les accélérateurs du CERN sont peints de différentes couleurs, allant du rouge au vert, en passant par le violet, l'orange et diverses nuances d'argenté. Comment ces couleurs sont-elles choisies et pour quelle raison ? Pour faire court, ce sont les physiciens et les ingénieurs de haut niveau du Laboratoire qui choisissent les couleurs qu'ils préfèrent ».

N’allez pas croire que c’est toujours le cas : « En effet, contrairement à d'autres équipements dont le code couleur est strictement réglementé pour des raisons de sécurité, les équipes qui développent les aimants ont carte blanche pour sélectionner la couleur de leurs créations ».

Pour autant, il y a une réflexion derrière les décisions, comme l’explique Vittorio Parma, ancien responsable des cryostats du LHC : « L'éclairage étant faible, il peut faire assez sombre dans les tunnels des accélérateurs. Pour compenser, nous avons tendance à choisir des couleurs claires et lumineuses qui facilitent le travail auprès des aimants ».

Giorgio Brianti, chef de division à l'époque où le Booster du Synchrotron à protons a été construit, y va aussi de son anecdote . « J’avais pensé que ce serait une bonne idée d'organiser un concours pour choisir de quelle couleur le peindre. Mais je n'avais pas tenu compte du fait que nous nous trouvions à la fin du mouvement hippie. Aussi, la proposition gagnante était plutôt psychédélique, avec des bandes de couleur partout. Comme cela ne me plaisait pas du tout, j'ai remis au lauréat les bouteilles de champagne prévues pour le prix, et j'ai choisi moi-même les couleurs du Booster. »